Σε σύγχυση φαίνεται να βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μετά το διακομματικό κύμα αντιδράσεων για την απόφασή του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη βόρεια Συρία προς όφελος του Ερντογάν και εις βάρος των Κoύρδων, προειδοποιεί τώρα μέσω tweet την Άγκυρα ότι θα αφανίσει τους Τούρκους εάν "βγουν εκτός ορίων" στη Συρία!

Η -νέα- δήλωση Τραμπ

«Όπως έχω δηλώσει σθεναρά πριν, και απλώς να το επαναλάβω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη μεγάλη και ασύγκριτη σοφία μου, θεωρώ ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω και θα αφανίσω την οικονομία της Τουρκίας (το έχω κάνει και πριν!). Πρέπει, με την Ευρώπη και με άλλους, να προσέχουν...

... τους αιχμαλωτισμένους μαχητές του ISIS και τις οικογένειες (τους). Οι Η.Π.Α. έχουν κάνει πολύ περισσότερα από ό, τι θα μπορούσε ποτέ να έχει αναμείνει κανείς, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του 100% του Χαλιφάτου ISIS. Είναι καιρός τώρα για άλλους στην περιοχή, μερικούς μεγάλου πλούτου, να προστατεύσουν την επικράτειά τους. ΟΙ ΗΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ!»

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!