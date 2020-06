Σε ιατρικά επαγόμενο κώμα τέθηκε διαδηλωτής στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αποκαθήλωσης αγάλματος.

Σύμφωνα με τον independent, οι διαδηλωτές αποκεφάλισαν τέσσερα αγάλματα στο και στη συνέχεια γκρέμισαν εντελώς το ένα από αυτά με σκοινί την περασμένη Τετάρτη.

Ο διαδηλωτής Κρις Γκριν, φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι καθώς έπεφτε το άγαλμα και έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Υπήρχε ένας κύριος που στεκόταν ακριβώς μπροστά από το άγαλμα και όταν το άγαλμα τελικά άρχισε να πέφτει τον χτύπησε ακριβώς στο κεφάλι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι ο άνδρας έχασε πολύ αίμα και γίνονται προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδά του.

#BREAKING Man seriously hurt after he is hit by the falling confederate soldier statue that was pulled down by protesters. What had a party atmosphere 15 minutes ago now is filled with crime tape. @WAVY_News pic.twitter.com/V8fnPy7Vky