Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία με αεροπλάνο των Turkish Airlines με 132 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από την Τεχεράνη με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, το οποίο έλαβε εντολή να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην Άγκυρας.

Σύμφωνα με την Hurriyet, στο αεροπλάνο υπάρχουν τουλάχιστον 17 επιβάτες που θεωρούνται ύποπτα περιστατικά. Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, τόσο τα 17 ύποπτα περιστατικά, όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Zekai Tahir Burak για καραντίνα 14 ημερών.

Όπως αναφέρεται από τις ίδιες πηγές, πολλοί από τους επιβάτες έρχονται από την πόλη Κουμ του Ιράν που είχε χαρακτηριστεί πηγή του κορωνοϊού.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 10:29 στην Άγκυρα και στις 12:30 ξεκίνησε ο δεύτερος έλεγχος των επιβατών από ειδικούς του υπουργείου Υγείας της Τουρκίας.

«Έχουν εξεταστεί όλοι. Έχουμε λάβει δείγματα από όλους. Δεν μπορώ να πω κάτι οριστικό. Οι επιστήμονες εξετάζουν τα δείγματα και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε 3-4 ώρες» δήλωσε ο υπ. Υγείας της Τουρκίας Φαρετίν Κοτς.

Σε βίντεο από το αεροδρόμιο έχουν καταγραφεί ασθενοφόρα να είναι παρατεταγμένα προκειμένου να παραλάβουν επιβάτες του αεροπλάνου.

Turkish Airlines passenger plane TK879 has made an emergency landing as 12 passengers presented with high fever. Concern it is #coronavirus. The plane was travelling from Tehran, #Iran to Istanbul, Turkey. #COVID19 pic.twitter.com/WiICpYahJE