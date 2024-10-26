Σε εξέλιξη η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν

Παρακαλώ περιμένετε...
Μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές - Στα μέτωπα των πυρκαγιών επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες
Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε στις αρχές του μήνα.
