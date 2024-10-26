Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε εξέλιξη η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες.  Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε στις αρχές του μήνα.   

Ισραήλ
Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Ιράν
6 0 Bookmark