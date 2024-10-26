Σε εξέλιξη η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε στις αρχές του μήνα.