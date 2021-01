Ο ένθερμος οπαδός της συνωμοσίας QAnon, Jake Angeli, ο οποίος έχει μακρά δράση στο όλο «κίνημα» και είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ κατάφερε την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου να στρέψει την προσοχή προς το πρόσωπό του και να κάνει τους πάντες να μιλάνε γι' αυτόν - και όχι για καλό.

Οκτώ περίπου μέρες μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο και τις viral φωτογραφίες του, ο Jake Angeli κατάφερε για άλλη μια φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κόσμου και αυτό εξαιτίας της απεργίας πείνας που κάνει στην φυλακή λόγω των διατροφικών του συνήθειων.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του, ο 33χρονος Angeli δεν έχει φάει από την ημέρα της σύλληψής του, την περασμένη Παρασκευή, λόγω της αυστηρής διατροφής που ακολουθεί, αν και δεν διευκρίνισε εάν πρόκειται για θρησκευτικούς λόγους. Η μητέρα του μάλιστα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους αποκάλυψε πως ο γιος της «αρρωσταίνει πολύ εάν δεν φάει οργανικό φαγητό. Πρέπει να φάει».

Στο άκουσμα αυτής της είδησης, όπως ήταν αναμενόμενο, το Twitter πήρε «φωτιά» και τα καυστικά σχόλια για τις διατροφικές απαιτήσεις του Angeli στην φυλακή ολοένα και αυξάνονται.

This judge said he’s concerned that is is not eating and demanded he gets organic food.



There’s over 80 inmates in ICE detention centers on hunger strike. No judge is concerned bout their conditions. https://t.co/SRtxxLJEJM