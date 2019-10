Οι ημιαυτόνομες κουρδικές αρχές της Συρίας κάλεσαν σήμερα σε "γενική κινητοποίηση για τρεις ημέρες" για να αντιμετωπιστεί η απειλή μιας επίθεσης από την γειτονική Τουρκία, καλώντας "σε αντίσταση" τους κατοίκους της βορειοανατολικής Συρίας.

Τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί η ένταση στα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας. Απειλώντας να εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση κατά συριακής κουρδικής πολιτοφυλακής, η Άγκυρα συγκέντρωσε ενισχύσεις και απέστειλε θωρακισμένα οχήματα στον τομέα.

«Κηρύσσουμε κατάσταση γενικής κινητοποίησης για τρεις ημέρες στη βορειοανατολική Συρία», αναφέρουν οι ημιαυτόνομες κουρδικές αρχές της Συρίας σε ανακοίνωσή τους.

«Δείχνοντας» τις ΗΠΑ, τον μεγάλο σύμμαχό τους, αλλά και τον ΟΗΕ, τη Ρωσία ή ακόμη την ΕΕ, στην ανακοίνωσή τους οι κουρδικές αρχές τούς επιρρίπτουν "όλη την ευθύνη" στην περίπτωση μιας "ανθρωπιστικής καταστροφής" στην περιοχή τους.

Η σύμμαχος της Ουάσινγκτον στον πόλεμο κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η κύρια κουρδική πολιτοφυλακή στη Συρία, οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), θεωρείται από την Άγκυρα "τρομοκρατική" οργάνωση.

Ο Λευκός Οίκος πολλαπλασίασε εξάλλου τις τελευταίες ημέρες τις αντιφατικές του δηλώσεις. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια απόσυρση των στρατευμάτων τους από ορισμένες μεθοριακές ζώνες που υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουν στόχο τουρκικής επίθεσης.

Ωστόσο, μετά την αγανάκτηση που προκάλεσε διεθνώς και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε μεταστροφή διαβεβαιώνοντας ότι δεν "εγκατέλειψε" τους Κούρδους.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....