Με το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής τιμήθηκαν σήμερα τρεις πρωτοπόροι της έρευνας για τις «μαύρες τρύπες», περιοχές του σύμπαντος από τις οποίες τίποτε δεν μπορεί να διαφύγει. Πρόκειται για τον Βρετανό Ρότζερ Πένροουζ, τον Γερμανός Ράινχαρντ Γκέντσελ και η Αμερικανίδα Άντρεα Γκεζ.

Ο Πένροουζ τιμήθηκε με το διάσημο βραβείο επειδή ανακάλυψε πως ο σχηματισμός μιας μαύρης τρύπας είναι κάτι που προβλέπεται από τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, ενώ οι Γκέντσελ και Γκεζ τιμήθηκαν για «την ανακάλυψη ενός συμπαγούς υπερμεγέθους αντικειμένου στο κέντρο του γαλαξία μας», εξήγησε η επιτροπή του Νόμπελ ανακοινώνοντας το βραβείο στη Στοκχόλμη.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

Three laureates share this year’s #NobelPrize in Physics for their discoveries about one of the most exotic phenomena in the universe, the black hole. pic.twitter.com/4twFY61D3W

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Ο Πένροουζ, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1931, είναι καθηγητής Μαθηματικής Φυσικής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Roger Penrose – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – was born in 1931 in Colchester, UK.



He is a professor at @UniofOxford, UK.https://t.co/Jm9iOU99N3 pic.twitter.com/Vsm7xHZivv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Ο Γκέντσελ, γεννηθείς το 1952 στη Γερμανία, είναι διευθυντής στο Max Planck Institute για την Εξωγήινη Φυσική και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ.

2020 #NobelPrize laureate Reinhard Genzel was born in 1952 in Bad Homburg vor der Höhe, Germany.



He is Director at the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and a professor @UCBerkeley, USA.https://t.co/g01LKV3pXPhttps://t.co/ELValpTiHB pic.twitter.com/gV3PlaOvJg

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Τέλος, η Γκεζ, ηλικίας 55 ετών, είναι καθηγήτρια Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Andrea Ghez, awarded the 2020 #NobelPrize in Physics, was born in 1965 in the City of New York, USA.



She is a professor at @UCLA, Los Angeles, USA. https://t.co/I3XbnIwzYB pic.twitter.com/9dg1t2vAyL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Πηγή: skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ,