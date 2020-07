Ξεκίνησε, πριν από λίγο, η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, με την ανταλλαγή απόψεων των κρατών-μελών με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως ενημέρωσε μέσω twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου του κ. Σαρλ Μισέλ.

Η Σύνοδος ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10:00 ώρα Βρυξελλών, ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση μισής ώρας.

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν να μην ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, αλλά να συνεχιστεί και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Την ελπίδα για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

«Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι για τους πολίτες της Ευρώπης. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο σταθερή. Πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε συμφωνία» τόνισε ο κ. Μισέλ.

