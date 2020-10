Σάλο, αλλά και ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης, προκάλεσε μια φωτογραφία της πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, σε εξώφυλλο περιοδικού.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα στο Facebook και το Twitter, υπήρξαν επικρίσεις σχετικά με την απόφασή της να φωτογραφηθεί για το περιοδικό Trendi χωρίς πουκάμισο ή σουτιέν.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην αυλή της επίσημης κατοικίας της πρωθυπουργού (Kesäranta).

Ορισμένοι Φινλανδοί θεώρησαν την εικόνα ακατάλληλη για μια αρχηγό της κυβέρνησης. Ωστόσο, υπήρξε και ένα κύμα συμπαράστασης με άτομα να την μιμούνται, δημοσιεύοντας παρόμοιες φωτογραφίες τους στα social media με το hashtag #imwithsanna.

In Finland conservatives are angry because prime minister @sannamarin showed a bit of cleavage in a magazine photo shoot.



I don’t have much of a cleavage, but I’m with her. (And all the women who want to dress as they themself please)#sannamarin #tissivakopäivä pic.twitter.com/pnA0YrYk26