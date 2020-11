Με τον υποψήφιο της Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν να διερύνει σταθερά το προβάδισμα του έναντι του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, Ντόναλτ Τραμπ, όλο και δυναμώνουν οι φωνές που υποστηρίζουν πως η "ήρεμη φωνή" των Δημοκρατικών θα καταφέρει να στερήσει την δεύτερη τετραετία στη διακυβέρνηση από τον μέχρι πρότινος πλανητάρχη.

Ποιος είναι όμως πραγματικά ο δυνάμει επόμενος ηγέτης των ΗΠΑ και πως η ζωή του, που θα μπορούσε να λεχθεί ακόμη και πως θυμίζει σενάριο αρχαίας τραγωδίας, αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη του " δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, αρκεί να ξανασηκωθείς".

Ο Μπάιντεν γεννήθηκε το 1942 στην πόλη Ραστ Μπελτ του Σκράντον στην Πενσιλβανία. O πατέρας του, Τζόζεφ, ήταν ένας πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ήταν το μεγαλύτερο από τα τέσσερα αδέλφια του και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο σπίτι των παππούδων με την οικογένεια να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Όπως έχει παραδεχτεί δημόσια, ως παιδί είχε δεχτεί μπούλινγλκ. Πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ το 1965, Το 1966 παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Νίλια Χάντερ, Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά.

Σε ηλικία 29 ετών έγινε ο πέμπτος νεότερος γερουσιαστής στην ιστορία της χώρας και σχεδόν ένα μήνα αργότερα θα βιώσει μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της ζωής του όταν η σύντροφός του και η μόλις ενός έτους κόρη τους, χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα όπου τραυματίζονται ακόμη και οι δύο γιοι του.

Biden was 30. The month before he’d shocked DC by taking a safe R Senate seat. He didn’t want to take it up but a leading Dem senator pleaded “give me 6 months”. Reluctantly he agreed + was sworn in by the hospital bed of his son Beau. He kept the seat for 36 years. pic.twitter.com/uAnnHRh2aE