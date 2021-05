Η διαβόητη Αυστραλέζα Samantha Azzopardi καταδικάστηκε για απαγωγές παιδών στην Αυστραλία και βρίσκεται πλεόν σε φυλακή της Μελβούρνης. Η δράση της όμως δεν περιορίστηκε στην Αυστραλία. Την τελευταία δεκαετία είχε ταξιδέψει σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο από την Ιρλανδία έως και τον Καναδά με ψευδείς ταυτότητες. To BBC παρουσιάζει την ιστορία της.

Emily Peet, Lindsay Coughlin, Dakota Johnson, Georgia McAuliffe, Harper Hernandez, Harper Hart. Πίσω από όλα αυτά τα ονόματα και πολλά ακόμη ήταν μία γυναίκα;

Όπως αναφέρει το Money Review, η 32χρονη απατεώνας Azzopardi από το Σίντνεϊ. Άλλοτε παρουσιαζόταν ως θύμα δικτύου διακίνησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών. Άλλοτε ισχυριζόταν ότι ήταν μέλος της σουηδικής βασιλικής οικογένειας ή γυμνάστρια από τη Ρωσία, που είχε χάσει την οικογένειά της σε μία δραματική υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας. Αν και διένυε τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία της ζωής της παρίστανε την έφηβη. Και με τη λεπτή φιγούρα, τη μαλακή φωνή της και μία τάση να μασάει νευρικά τα δάχτυλά της, έπειθε.

A fake nanny has been jailed for stealing three children from two families, but could be free within days. Samantha Azzopardi duped parents into believing she was an experienced au pair and talent scout before taking off with their children. @JaydeVincent #7NEWS pic.twitter.com/tY0EiGamRP