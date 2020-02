Έντονες αντιδράσεις και την απόλυση ενός αστυνομικού προκάλεσε στις ΗΠΑ βίντεο που καταγράψει τη σύλληψη ενός 6χρονου κοριτσιού στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να βάζει τα χέρια του παιδιού πίσω από την πλάτη, ενώ η 6χρονη ρωτάει: «Γιατί γίνεται αυτό;». Στη συνέχεια κλαίει και φωνάζει: «Μη μου βάζεις χειροπέδες» και «Βοηθήστε με, σας παρακαλώ βοηθήστε με».

Orlando police arrested a 6-YEAR-OLD Black girl for "throwing a tantrum" in her first-grade class.



She was handcuffed, put in the back of a cop car, then fingerprinted and taken in for a mug shot.



Don't look away. This is what black kids go through in America. pic.twitter.com/PYVO8qc4Mk