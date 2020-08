Στην αφαίρεση αμφιλεγόμενης αφίσας που προωθούσε νέα ταινία που αναμένεται να αρχίσει να προβάλλεται μέαω της πλατφόρμας, προχώρησε το Netflix ύστερα από γενικευμένη κατακραυγή χρηστών του διαδικτύου αλλά και συνδρομητών.

Πρόκειται για την ταινία Cuties, ένα γαλλικό δράμα το οποίο και αφορά την ζωή ένος 11χρονου κοριτσιού που αποφασίζει να γίνει μέλος σε μια ομάδα χορού. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του βραβευμένου φιλμ η ταινία αποσκοπεί ακριβώς στο να στηλιτεύσει φαινόμενα σεξουαλικοποίησης μικρών κοριτσιών.

Όπως αναφέρει το BBC, η αφίσα προώθησης που χρησιμοποίησε το Netflix, έδειχνε μικρά κορίτσια να ποζάρουν με προκλητικό ντύσιμο.

Η εικόνα αυτή πυροδότησε πλήθος οργισμένων αντιδράσεων με διαδικτυακό ψήφισμα διαμαρτυρίας το οποίο κατήγειλλε πως η εικόνα που επέλεξε το Netflix θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή παιδόφιλων και απαιτούσε άμεσα την αφαίρεση της. Το ψήφισμα αυτό συγκέντρωσε σε λιγότερο από 24 ώρες, 25.000 υπογραφές.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.