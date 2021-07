Ιδιαίτερα δυσμενή σχόλια έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να γελάει, ενώ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές στην περιοχή.

Ο κ. Λάσετ συνόδευε σήμερα τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στο Έρφστατ, την πόλη η οποία επλήγη σοβαρότερα από τις φονικές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών και, όσο ο τελευταίος μιλούσε στον Τύπο, στεκόταν λίγο πιο πίσω. «Θρηνούμε με όσους έχουν χάσει την οικογένεια, τους γνωστούς, τους συγγενείς τους», έλεγε ο κ. Σταϊνμάιερ και πίσω του ο 'Αρμιν Λάσετ ξεκαρδιζόταν στα γέλια, συζητώντας με κάποιους από τους συνεργάτες του. Το γέλιο του κ. Λάσετ διαρκεί μάλιστα τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ καλύπτεται με επικριτικό σχολιασμό από το σύνολο των γερμανικών ΜΜΕ. «Δεν μπορεί και να συμπονάς και να γελάς. Δεν γίνεται», ήταν το σχόλιο της BILD, χαρακτηριστικά.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο 'Αρμιν Λάσετ ξεκαρδίζεται στο παρασκήνιο ενώ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος μιλάει για τα θύματα είναι άσεμνος και εξωφρενικός. Λένε ότι σε περιόδους κρίσης, εμφανίζεται ο χαρακτήρας. Όποιος γελάει σε τόσο δύσκολες καταστάσεις χωρίς να συναισθάνεται, αποκλείει ο ίδιος τον εαυτό του», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, ενώ ο επικεφαλής του SPD στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία Τόμας Κουρσνάτι δήλωσε άναυδος. «Απλώς δεν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε στο Twitter.

