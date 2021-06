Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τον εδώ και 15 χρόνια παντρεμένο Υπουργό Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ σε τρυφερές περιπτύξεις εντός του υπουργείου με επίσης παντρεμένη σύμβουλό του, δημοσιεύει η εφημερίδα Sun.

Ο 42χρονος πατέρας τριών παιδιών κ. Χάνκοκ φαίνεται στις φωτογραφίες του περασμένου μήνα να αγκαλιάζει με πάθος και να φιλά την 43χρονη Τζίνα Κολαντάντζελο, πολυεκατομμυριούχο διευθύντρια επικοινωνίας της εταιρείας μόδας και ειδών σπιτιού Oliver Bonas, την οποία έχει ιδρύσει ο σύζυγός της.

EXCLUSIVE on today's front page: Shocking evidence of Matt Hancock's secret affair with closest aide caught on camera https://t.co/bImEbaIfGL pic.twitter.com/01SXiCIbG7