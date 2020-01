"Μην απειλείτε ποτέ το ιρανικό έθνος", τονίζει ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί σε μήνυμά του στο Twitter απαντώντας στις πολεμικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε το Σάββατο να πλήξει 52 ιρανικούς στόχους.

"Αυτοί που αναφέρουν τον αριθμό 52 θα πρέπει επίσης να θυμούνται τον αριθμό 290 #R655", γράφει ο Ροχανί αναφερόμενος στην τραγωδία με το Airbus της πτήσης 655 της Iran Air που καταρρίφθηκε τον Ιούλιο του 1988 από αμερικανικό πλοίο πάνω από τον Κόλπο και στοίχισε τη ζωή 290 ανθρώπων.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.