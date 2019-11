Στρατιώτες, αστυνομικοί και δύτες κινητοποιήθηκαν για να σωθούν 14.600 πρόβατα τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα πλοίο που έχει πάρει κλίση στα ανοιχτά του λιμανιού Μιντία, στη νοτιοανατολική Ρουμανία, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών (ISU).

#Horror in #Romanian port! 14600 #sheep on capsized #livestockcarrier #QUEENHIND . Crew rescued. "Such a slaughter of animals is a horrific tragedy. These awful livestock carriers in Mediterranean & Middle East, torture chambers for cattle they carry.." https://t.co/zoljZeR1WD pic.twitter.com/Rk3uYGTUrT

Up to 14,000 sheep feared drowned, as #QueenHind capsizes off the coast of Romania. (All crew members rescued). One of the many reasons why we must stop perceiving and treating animals as mere commodities. We must #StopLiveTransport #BanLiveExport. https://t.co/fbZXgJ1bD7