Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το αρχηγείο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αφρική (US AFRICOM), η Ρωσία απέστειλε μαχητικά Mig29 και Sukhoi 24 στη Λιβύη για να βοηθήσουν το στρατό του Χαφτάρ (LNA) στον πόλεμο με το στρατό του Σάρατζ (GNA).

"The world heard Mr. Haftar declare he was about to unleash a new air campaign. That will be #Russian mercenary pilots flying Russian-supplied aircraft to bomb #Libyans."

- Gen. Townsend, AFRICOM commander

