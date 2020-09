Την αντίδραση της Μόσχας προκάλεσαν οι δηλώσεις της Αμερικανίδας Πρέσβειρας, στην Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ για τον ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε σχόλιό του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρώσος Πρέσβης στη Λευκωσία Στανισλάβ Οσάτσι εξέφρασε την έκπληξη της χώρας του για τη δήλωση της κ. Γκάρμπερ περί αποσταθεροποιητικού ρόλου της Ρωσίας στην περιοχή και ειδικότερα στη Συρία και έκανε λόγο για επιθυμία των ΗΠΑ "να προκαλέσουν ζημιά στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Λευκωσίας επιβάλλοντας το αίτημά τους για άρνηση πρόσβασης των ρωσικών στρατιωτικών πλοίων στα λιμάνια της Κύπρου".

"Πιστεύουμε ότι πριν κρίνει οποιονδήποτε, κάποιος πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό του. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Ρωσία, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, είναι νόμιμα παρούσα στη Συρία με πρόσκληση της επίσημης Δαμασκού και ήταν χάριν στη δική της βοήθεια που έσπασε το απόστημα της τρομοκρατίας στη χώρα και αποτράπηκε η εμφάνιση ενός τρομοκρατικού κινήματος εκεί, που θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου", σημείωσε ο κ. Οσάτσι.

