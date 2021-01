Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο συνολικά στις διαδηλώσεις που έγιναν στη Ρωσία κατόπιν αιτήματος του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι με αίτημα να αφεθεί ελεύθερος από τις ρωσικές αρχές, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση OVD Info.

Στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και γενέτειρα του προέδρου της Βλαντίμιρ Πούτιν, μια διαδηλώτρια που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στην εντατική, δήλωσε σήμερα νοσοκομειακή πηγή στο AFP.



Η καταστολή των διαδηλώσεων χθες στη Ρωσία, κατά τις οποίες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ζήτησαν την απελευθέρωση του Ναβάλνι, καταδικάστηκε από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Arrests made as #Navalny supporters take to the streets across #Russia pic.twitter.com/c0SXTVuzrv

Σύμφωνα με την OVD Info, που ειδικεύεται στην παρακολούθηση των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης, η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 3.324 ανθρώπους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που έγιναν σε δεκάδες πόλεις, εκ των οποίων τους 1.320 στη Μόσχα και τους 490 στην Αγία Πετρούπολη.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων στη διάρκεια διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης που έχει καταγραφεί στην ιστορία της σύγχρονης Ρωσίας.

Χθες το βράδυ, η εισαγγελία της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για βιαιότητες, συμπεριλαμβανομένου "από την πλευρά δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με τον σεβασμό του νόμου".

Η εισαγγελία δημοσίευσε την ανακοίνωση αυτή μετά την μετάδοση από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ενός βίντεο στο οποίο φαινόταν μια γυναίκα να πέφτει στο έδαφος αφού δέχθηκε κλωτσιά από αστυνομικό για την αντιμετώπιση των ταραχών.

A face-painted man in a horned fur cap was seen arrested at an unauthorised protest in central #Moscow, #Russia. pic.twitter.com/6cHMmv9dgp