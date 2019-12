Rise of the machines; Ένα ρωσικό αυτοοδηγούμενο αυτοκίνητο ρωσικής τεχνολογίας, «έκανε του κεφαλιού του» στους χιονισμένους δρόμους της πόλης Περμ.



Κάμερα κλειστού κυκλώματος στη ρωσική πόλη κατέγραψε το αυτοκίνητο να κάνει κύκλους μέσα στη νύχτα, σαστίζοντας τους οδηγούς, ενώ πεζοί προσπαθούν εις μάτην να… το πιάσουν!



Ο αλλόφρων ιδιοκτήτης βγαίνει με το μποξεράκι στον χιονισμένο δρόμο και προσπαθεί ακόμα και να κρατήσει από τον προφυλακτήρα το όχημα, με τις προσπάθειές του να στέφονται τελικά από επιτυχία!

Ο, αναμφίβολα άρρωστος σήμερα, άρρωστος ιδιοκτήτης του αυτοοδηγούμενου οχήματος μάλλον θα έχει «δεύτερες σκέψεις» για το αν θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία του…



