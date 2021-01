Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε ολόκληρη τη Ρωσία για την απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι.

Η αστυνομία συνέλαβε πάνω από 350 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα, το Σάββατο και διέλυσε διαδηλώσεις, καθώς οι διαδηλωτές αψήφησαν το κρύο και την απαγόρευση από τις αρχές για να απαιτήσουν την απελευθέρωση του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι.



Στο κέντρο της Μόσχας, η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 100 άτομα πριν ακόμη ξεκινήσει η διαμαρτυρία. Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έλαβαν μέρος στις διαδηλώσεις Στη ρωσική πρωτεύουσα ζητώντας την αποφυλάκιση του Ναβάλνι, σύμφωνα με εκτιμήσεις μαρτύρων στο Reuters. Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για συμμετοχή περίπου 4.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Κάποιοι φώναζαν «Ο Πούτιν είναι κλέφτης» και «Ντροπή» καθώς η αστυνομία έπαιρνε τους ανθρώπους από τους δρόμους.

Αρκετοί από τους στενούς συνεργάτες του Ναβάλνι, συμπεριλαμβανομένης μιας εκπροσώπου του και ενός από τους δικηγόρους του, συνελήφθησαν πριν από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του Σαββάτου.

Ο Ναβάλνι είναι ο πιο γνωστός επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

