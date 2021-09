Έμπλεξε με τη… λάθος γιαγιά ένας τσαντάκιας στη Ρωσία, καθώς η προσπάθειά του να την αιφνιδιάσει και να της πάρει την τσάντα στο κέντρο της Μόσχας στέφθηκε από πλήρη αποτυχία!



Η γιαγιά όχι μόνο προβάλλει αντίσταση, αρνούμενη να αφήσει την τσάντα της καθώς τη σέρνει, αλλά φαίνεται ότι το χέρι της είναι και βαρύ στον έκπληκτο παράνομο του γλυκού νερού! Ο τσαντάκιας αναγκάστηκε σε άτακτη υποχώρηση, με έναν πολίτη να σπεύδει προς βοήθειά της και να κυνηγάει τον παράνομο. Στο τέλος, η ηλικιωμένη αρνείται να χρησιμοποιήσει ταξί και συνεχίζει ψύχραιμη στον προορισμό της.



Ο τσαντάκιας τελικά συνελήφθη, και η ανόητη δικαιολογία του στις αρχές ήταν ότι αναγκάστηκε να κλέψει την τσάντα από τους φίλους του, οι οποίοι αμφέβαλλαν για την ικανότητά του να κλέψει μια γυναίκα(!) Αν όντως όσα είπε είναι αληθή μάλλον είχαν δίκιο…



