Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο επιβατών και ενός ελεγκτή σημειώθηκε σε λεωφορείο στο Κρασνογιάρσκ της Ρωσίας για τη μη χρήση μάσκας κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του λεωφορείου. Tα πλάνα έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα μεταφορών του Κρασνογιάρσκ.



Δύο επιβάτες τσακώθηκαν με τον ελεγκτή με συνέπεια ανταλλάξουν γροθιές υπό τα φοβισμένα βλέμματα των υπόλοιπων επιβατών που απέφυγαν να παρέμβουν. Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι επιβάτες έχουν συλληφθεί ή αν ο ελεγκτής είναι καλά στην υγεία του.



Η (μη) χρήση μάσκας λόγω της πανδημίας προκαλεί τσακωμούς σε όλο τον κόσμο, και στη χώρα μας, ευτυχώς όχι με τόσο ακραία κατάληξη.

Two passengers brawl with ticket inspector over mask dispute in #Krasnoyarsk, #Russia pic.twitter.com/5b3nM0rHxN