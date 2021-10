Μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους S-400 έστειλε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη συνάντησή τους στη Ρώμη που διήρκεσε μόλις μια ώρα και έληξε χωρίς δηλώσεις. Στο τραπέζι τέθηκε και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχουν διαρρεύσει περισσότερες πληροφορίες έως στιγμής.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μεν την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και τη σημασία της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ, αλλά σημείωσε τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την κατοχή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

Στον απόηχο και των απειλών Ερντογάν για την απέλαση 10 πρέσβεων (μεταξύ αυτών και του αμερικανού) ξεκαθάρισε επίσης τη σημασία που έχουν για τις ΗΠΑ «οι ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για την ειρήνη και την ευημερία».

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε την επιθυμία του να διατηρήσει εποικοδομητικές σχέσεις, να διευρύνει τους τομείς συνεργασίας και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις διαφωνίες των δύο χωρώ.

Επίσης, χαιρέτισε τις σχεδόν δύο δεκαετίες συνεισφοράς της Τουρκίας στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πολιτική διαδικασία στη Συρία, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Αφγανούς που έχουν ανάγκη, τις εκλογές στη Λιβύη και τις διπλωματικές προσπάθειες στον Νότιο Καύκασο.

