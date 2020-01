Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Πενσυλβάνια, σύμφωνα με δημοσίευση αστυνομικού από το τμήμα της Φιλαδέλφεια στο Twitter.

Η επιχείρηση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε και ο δράστης περιορίστηκε στην περιοχή, ενώ στην συνέχεια εξουδετερώθηκε.

The threat is over. In a subsequent exchange of gunfire with SWAT personnel, the subject was struck. He was pronounced by @PhillyFireDept personnel at 2:52 PM. We are not not seeking any additional suspects. No injuries to Police or uninvolved civilians. — Eric Gripp (@PPDEricGripp) January 9, 2020

While operations continue on Hawthorne, the shooter is contained by a police perimeter. Continue to avoid the area of 4600 Hawthorne — Eric Gripp (@PPDEricGripp) January 9, 2020

Όπως ανεφέρει το RT, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί ή τα στοιχεία του δράστη.

Σύμφωνα με το Philadelphia Inquirer, ο δράστης βρισκόταν στο δεύτερο όροφο ενός κτηρίου στη Χόθορν Στριτ.



URGENT - STAY AWAY FROM THE AREA OF 4600 HAWTHORNE STREET. ACTIVE SHOOTER. POLICE AND EMS RESPONDING. NO INJURIES REPORTED AT THIS TIME — Eric Gripp (@PPDEricGripp) January 9, 2020

#BREAKING: Philadelphia police responding to active shooter incident in the 4600 block of Hawthorne St. No injuries reported at this time.https://t.co/7wZ9etzCMS pic.twitter.com/Xud0g6Lqm3 — Brandon Longo (@brandonlongo) January 9, 2020

Ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό καθώς υπάρχει σχολείο κοντά. Οι γονείς ανέμεναν νεότερα πανικόβλητοι εφόσον δεν τους επέτρεπαν να πλησιάσουν για να πάνε στα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr