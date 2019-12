Συναγερμός έχει σημάνει στην Πενσακόλα της Φλόριντα, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε ναυτική βάση.

Το NBC μεταδίδει ότι πέντε άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης είναι νεκρός.

Νωρίτερα μέσω Twitter ανακοινώθηκε ότι η βάση έχει σφραγιστεί, λόγω αναφορών για ένοπλο.

«Και οι δύο πύλες της βάσης έχουν αυτή τη στιγμή σφραγιστεί καθώς υπάρχουν αναφορές για ένοπλο», ενημέρωσε η ναυτική βάση μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter.



*** Alert ***



Both gates of NASP are currently secured due to reports of an active shooter. More information will be provided as it becomes available.