Συναγερμός έχει σημάνει στην Πενσακόλα της Φλόριντα, καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ σε ναυτική βάση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δύο άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί σετα τοπικά νοσοκομεία. Νεκρός και ο ένοπλος. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

#UPDATE : Active shooter is deceased. One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.

Νωρίτερα μέσω Twitter ανακοινώθηκε ότι η βάση έχει σφραγιστεί, λόγω αναφορών για ένοπλο.

«Και οι δύο πύλες της βάσης έχουν αυτή τη στιγμή σφραγιστεί καθώς υπάρχουν αναφορές για ένοπλο», ενημέρωσε η ναυτική βάση μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter.



*** Alert ***



Both gates of NASP are currently secured due to reports of an active shooter. More information will be provided as it becomes available.