Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ στο Μπόλντερ του Κολοράντο, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν για την παρουσία ενός ενόπλου στο πάρκινγκ του σουπερμάρκετ King Soopers.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τουλάχιστον ένας άνδρας που φορούσε μόνο σορτσάκι, συνοδευόταν από τους αστυνομικούς έξω από το κατάστημα. Τα χέρια του ήταν δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη και έδειχνε να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι. Ο ένοπλος συνελήφθη από την αστυνομία.



Video of the suspected shooter in Colorado (courtesy of ZFG Videography on YouTube). pic.twitter.com/RseCdmPNML