Ένοπλος άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ στο Μπόλντερ του Κολοράντο, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν για την παρουσία ενός ενόπλου στο πάρκινγκ του σουπερμάρκετ King Soopers.

Η αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Μπόλντερ της πολιτείας Κολοράντο, η Μέρις Χέρολντ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός – ο πρώτος που έφθασε στον τόπο της σφαγής – από πυρά ενόπλου μέσα σε σούπερ μάρκετ το απόγευμα χθες Δευτέρα.

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured.



(GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/sik2kH3uHh