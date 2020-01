Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό με πυροβολισμούς στην Οτάβα του Καναδά.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε στο twitter ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και βρίσκεται σε εξέλιξη μία συντονισμένη απάντηση των αρχών.

Παράλληλα ζήτησε από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή στον δρόμο Γίλμουρ.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB