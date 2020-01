Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου για τους πυροβολισμούς στην Οτάβα του Καναδά. Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Update: one person pronounced dead at the scene by paramedics. https://t.co/5zK78JcBuC — Ottawa Paramedic Svc (@OttawaParamedic) January 8, 2020

Οι αρχές εξήγησαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, βρίσκεται σε εξέλιξη μία συντονισμένη απάντηση των αρχών και αναζητείται ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές κλήθηκαν μετά από αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς.

Can residents on the block leave our homes? pic.twitter.com/pEbtFryL1c — Kate Headley (@MsCommuniKate) January 8, 2020

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή στον δρόμο Γκίλμουρ και καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν το σημείο.



Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

Μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος, ωστόσο οι αρχές πιστεύουν πως η συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια ήταν στοχευμένη.

À ce point, aucun suspect en détention; cependant les enquêteurs croient qu’il s’agit d’une fusillade ciblée.#ottnews #Ottnouvelles https://t.co/Cj0fTuAX7l — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

