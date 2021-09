Η βάση Ράιτ-Πάτερσον της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στην πολιτεία Οχάιο, έχει τεθεί σε lockdown καθώς κάποιος άνοιξε πυρ μέσα στις εγκαταστάσεις της, ενημέρωσε η 88η Πτέρυγα αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).

«Περί τις 21:25», αναφέρθηκε ότι «κάποιος άνοιξε πυρ μέσα στο National Air and Space Intelligence Center», μέρος της βάσης, ανέφερε η στρατιωτική μονάδα μέσω Twitter. «Οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν το κτίριο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η βάση έχει αποκλειστεί.

At approximately 9:25pm, emergency responders responded to a report of an active shooter in the National Air and Space Intelligence Center in Area A at WPAFB. Security Forces are currently sweeping the building. The base is on lockdown. More info to be provided when available.