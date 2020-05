Ο «βασιλιάς» του τρόμου εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Είναι πιο τρομακτικός και από τους ήρωές μου», είπε πει πριν από ένα χρόνο ο διάσημος συγγραφέας.

Σε ένα από τα τελευταία του «τιτιβίσματα» στο Twitter, τα «χώνει» όχι μόνο τον Τραμπ, αλλά και τους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου.

«Hey, MAGA fans! Almost 90,000 dead on your boy's watch. Is it enough yet, or do you need even more?», έγραψε στο Twitter.

Το MAGA σημαίνει «Morons Are Governing America» («Ηλίθιοι Κυβερνούν την Αμερική»). Στη συνέχεια ο «βασιλιάς» έγραψε: «Ε, οπαδοί του ηλίθιου που κυβερνά την Αμερική. Σχεδόν 90.000 νεκροί (σ.σ. από τον κορωνοϊό) στη βάρδια του «αγοριού» σας. Είναι αρκετοί, ή χρειάζεστε ακόμα περισσότερους;».

Πολλοί επικριτές του Τραμπ έσπευσαν να επιδοκιμάσουν την ανάρτηση του συγγραφέα, η οποία, έχει χιλιάδες retweets και 37.000 likes.

O Κινγκ είχε στρέψει τα «βέλη» του στο πρόσφατο παρελθόν -ως κάτοικος Φλόριντα ο ίδιος- ότι «τη δεκαετία του ’70, οι Ρεπουμπλικάνοι κορόιδευαν τον Τζίμι Κάρτερ ότι ήταν αναποφάσιστος. Τώρα έχουμε τον Τραμπ και τον ΝτεΣάντις (σ.σ. κυβερνήτη της Φλόριντα) που υποτίθεται είναι οι άνθρωποι στους οποίους θα στρέψεις το βλέμμα σου όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Όμως ο Τραμπ έλεγε στην αρχή “δεν είναι σοβαρό αυτό, μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά” και όταν άρχισαν να πεθαίνουν οι χρηματαγορές, έλεγε “θα γίνει ένα θαύμα, χαλαρώστε, και θα πάνε όλα καλά, και θα γεμίσουμε τις εκκλησίες το Πάσχα”. Και μετά από δύο ημέρες, ξαφνικά “πέταξε” ότι θα μπει σε καραντίνα όλη η Νέα Υόρκη και ο Αντριου Κουόμο δεν ήξερε τίποτα, απλώς του καρφώθηκε η ιδέα στο κεφάλι του Τραμπ και την είπε από μόνος του στους δημοσιογράφους».