Δεκάδες πτώματα ανθρώπων, που πιστεύεται πως έχουν πεθάνει από Covid-19, ξεβράστηκαν στις όχθες του ποταμού Γάγγη, στη βόρεια Ινδία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πανδημία μαίνεται στην Ινδία, υπερχειλίζοντας τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, τα κρεματόρια και τα νεκροταφεία.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Άσοκ Κουμάρ, περιέγραψε πως περίπου 40 πτώματα ξεβράστηκαν στη συνοικία Μπουχάρ, κοντά στα σύνορα της Μπιχάρ με την Ούταρ Πραντές, δύο από τις φτωχότερες πολιτείες της Ινδίας.

«Διατάξαμε τους αρμόδιους φορείς να ασχοληθούν με τα πτώματα, είτε να τα θάψουν είτε να τα κάψουν», είπε ο Κουμάρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ορισμένα ινδικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο αριθμός των πτωμάτων θα μπορούσε να φθάσει τα 100.

Dead bodies found floating near the ghats of Ganga river in Bihar's Buxar district. NDTV's Manish Kumar reports



(Disclaimer: Visuals might be disturbing) pic.twitter.com/GOGzxUMhxp