Ένας επιβάτης της United Airlines κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ένας κινητήτας του αεροπλάνου τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου. Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στο Σικάγο, ωστόσο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στο Νέο Μεξικό.

«Το αεροπλάνο άρχισε να τρέμει λίγο, σαν να βρισκόταν σε αναταράξεις, αλλά τα φτερά ήταν εντελώς ακίνητα. Ήμουν μισοκοιμισμένος, αλλά άνοιξα τα μάτια μου για να κοιτάξω από το παράθυρο και είδα φλόγες να πετάγονται από την μηχανή», ανέφερε ο Thomas Chorny που κατέγραψε το βίντεο.

Όπως είπε ο ίδιος στο CNNi, κράτησε αυτό που είδε για τον εαυτό του, έτσι ώστε να μην πανικοβάλει τους υπόλοιπους.

Flames shoot from a plane's engine! We brought you the video @News3LV and what happened next. pic.twitter.com/FYrhP6KpkY