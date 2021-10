Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα από τα στρατιωτικά της σκάφη εκδίωξε ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που επιχείρησε να παραβιάσει τα ρωσικά χωρικά ύδατα κατά τη διάρκεια ρωσοκινεζικών ναυτικών ασκήσεων στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αμερικανική πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο έδωσε σχετικό βίντεο στην δημοσιότητα, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «το αμερικανικό αντιτορπιλικό Chafee (DDG 90), το οποίο ήδη μερικές μέρες ενεργεί στην περιοχή της Ιαπωνικής Θάλασσας, προσέγγισε σήμερα Παρασκευή τα ρωσικά χωρικά ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και επιχείρησε να παραβιάσει τα κρατικά σύνορα».

Video from the Russian Ministry of Defence of USS Chafee in the Sea of Japan being approached by a Russian naval vessel. Russia has said the vessel attempted to breach their waters.

pic.twitter.com/fmWDBf878k