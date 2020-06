Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε και διαδήλωσε κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στο Μιλγουόκι, όπου κατεγράφη το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων από την ημέρα της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

Antetokounmpo in Milwaukee for George Floyd pic.twitter.com/MPG94s8uhx

Ο Αντετοκούνμπο πρωτοστάτησε στη διαδήλωση κρατώντας τηλεβόα και μιλώντας στο στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Θέλουμε αλλαγή. Θέλουμε δικαιοσύνη.»

“We want change. We want justice.”



Giannis addressing the protesters in Milwaukee



(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau