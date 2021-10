Σε μια πρώτη δημόσια αντίδρασή του για την τραγωδία στο Νέο Μεξικό ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν ανέφερε ότι «η καρδιά του έχει ραγίσει» και ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία αφότου το όπλο που χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες της νέας του ταινίας Rust σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.



Σε μια σειρά από tweets, είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράφω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, μιας συζύγου, μητέρας και συναδέλφου μας άξιας μεγάλου θαυμασμού. Συνεργάζομαι πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας για να γίνει αντιληπτό πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της, προσφέροντας τη στήριξή μου σε αυτόν και την οικογένειά του».



«Η καρδιά μου έχει ραγίσει για το σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους γνώριζαν και αγάπησαν τη Χαλίνα» πρόσθεσε ο 63χρονος σταρ.



Το όπλο με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας στα γυρίσματα της ταινίας του Άλεκ Μπόλντουιν στο Νέο Μεξικό περιείχε μία μοναδική, πραγματική σφαίρα, ανέφερε ένα σωματείο του Χόλιγουντ σε υπόμνημα προς τα μέλη του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Μπάλντουιν οδηγήθηκε σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας στη Σάντα Φε για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το τραγικό συμβάν. Δεν συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος του – παρόλο που η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

