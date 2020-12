Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον (που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας) δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να γίνει η βρετανική επαρχία ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος" μετά την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μετά το Brexit μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Το Brexit έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του λαού της Σκωτίας", ο οποίος ψήφισε σε ποσοστό 62% κατά της αποχώρησης από την ΕΕ, έγραψε η Νίκολα Στέρτζον στο Twitter τονίζοντας ότι "καμία συμφωνία δεν θα μπορέσει ποτέ να αντισταθμίσει αυτό που αφαιρεί το Brexit από εμάς". "Είναι καιρός να σχεδιάσουμε το μέλλον μας ως ανεξάρτητο ευρωπαϊκό έθνος", δήλωσε, καθώς το Λονδίνο αρνείται στη Σκωτία ένα νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.