Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει στα κράτη μέλη να ξεκινήσουν να ανοίγουν τα εξωτερικά σύνορα σε ταξιδιώτες εκτός των 27 από την 1η Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ.

Η απόφαση για την χαλάρωση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού εναπόκειται στα εθνικά κράτη, ωστόσο ο Μπορέλ ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες συστήνουν μια «σταδιακή και μερική άρση» της απαγόρευσης, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο.

