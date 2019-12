Σε ηλικία μόλις 14 ετών η Ασβάκ Χατζί Χαμίντ έπεσε θύμα απαγωγής από τζιχαντιστές, πουλήθηκε σε μαχητή του Ισλαμικού Κράτους, βιάστηκε και κακοποιήθηκε.

Η κοπέλα κατάφερε να αποδράσει όταν έριξε υπνωτικά χάπια στο φαγητό του τζιχαντιστή, Αμπού Χουμάμ, που την βίαζε και την κακοποιούσε καθημερινά. Κατάφερε να δραπετεύσει και να φτάσει στην μητέρα της που ζούσε την Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

Μετά από λίγο καιρό η κοπέλα συνάντηση τον Χουμάμ σε έναν γερμανικό δρόμο. Εκείνος την θυμήθηκε και φέρεται να της είπε: «Ξέρω που μένεις». Τρομαγμένη η Χαμίντ, η οποία προσποιήθηκε ότι ήταν από την Τουρκία, αποφάσισε να φύγει από την Γερμανία και να μείνει με τον πατέρα της σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στο βόρειο Ιράκ. Μάλιστα, ανέφερε το περιστατικό και το γεγονός ότι ο Χουμάμ ήταν μαχητής του Ισλαμικού Κράτους στις γερμανικές αρχές, οι οποίες φέρονται να της απάντησαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από τη στιγμή που είναι και οι δύο πρόσφυγες.

Τελικά ο Χουμάμ συνελήφθη από τις ιρακινές αρχές, που τον έφεραν ενώπιον της Χαμίντ. Στο βίντεο η κοπέλα φαίνεται να ρωτά τον τζιχαντιστή με δάκρυα στα μάτια: «Σήκωσε το κεφάλι σου. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί; Επειδή είμαι Γιαζίντι; Ήμουν 14 χρονών όταν με βίασες. Σήκωσε το κεφάλι του. Έχεις αδελφή; Έχεις αισθήματα; Έχει καθόλου τιμή; Ήμουν 14 χρονών. Στην ηλικία της κόρης σου, στην ηλικία του γιου σου, στην ηλικία της αδελφής σου».

Λίγο πριν λιποθυμήσει η κοπέλα συνέχισε: «Μου κατέστρεψες τη ζωή. Μου τα πήρες όλα. Όλα όσα ονειρεύτηκα. Αλλά τώρα ξέρεις πως τι είναι να βασανίζεσαι. Τι είναι η μοναξιά. Αν είχε καθόλου λογική, καθόλου συναισθήματα δεν θα με βίαζες όταν ήμουν 14 χρονών».

Abu Humam raise ur head..Why did u do that to me, why? Bc I am A Yazidi! I was just 14 when u raped me.. Do u have a sister? Do u have feelings? dignity? I was just 14.. I was the same age as ur daughter, ur son or sister.. U destroyed my life, u took everything, ruined my dreams https://t.co/XBfs6Zj2GI