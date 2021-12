Ομάδα Τούρκων και Τουρκοκυπρίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζεύτηκε χθες βράδυ έξω από το κτίριο της Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο όπου και κρέμασε σημαίες του ψευδοκράτους.

Οι «Νεότουρκοι Ηνωμένου Βασιλείου» ανήρτησαν μάλιστα και φωτογραφίες με το εξής μήνυμα «πριν από 1 μήνα: Η σημαία της ΤΔΒΚ (όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος) κατέβηκε έξω από το συμβούλιο του Waltham Forest και 1 μήνα μετά σημαία κυματίζει περήφανα στη 'λεγόμενη πρεσβεία της ''Κυπριακής Δημοκρατίας''».

1 month ago: The TRNC flag is taken down outside Waltham Forest Council, despite permission for it being up



1 month later: The TRNC flag flies proudly on the so-called “Republic of Cyprus” embassy#bloodychristmas #TurkishCypriotsExist pic.twitter.com/IRWeozhJXV — Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) December 22, 2021

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε με αφορμή την επέτειο της έναρξης της τουρκανταρσίας στις 21 Δεκεμβρίου 1963, την οποία οι Τούρκοι αποκαλούν «Ματωμένα Χριστούγεννα».

Εκτός από σημαίες του ψευδοκράτους κρέμασαν και συνθήματα κατηγορώντας τους Ελληνοκύπριους για σφαγές.



Τις εκδηλώσεις οργάνωσε η CTCA UK (Council of Turkish Cypriot Associations) η οποία κοινοποίησε βίντεο και φωτογραφίες από τις κινητοποιήσεις.

British Turkish Cypriots gathered outside the so-called “Republic of Cyprus” embassy in London tonight to commemorate the victims of the Bloody Christmas massacres #turkishcypriot #bloodychristmas #1963massacre pic.twitter.com/UPBXYDgipJ — Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) December 21, 2021

Δημοσιεύματα έκαναν και τα τουρκικά ΜΜΕ όπου αναφέρονται σε «τρομοκράτες της ΕΟΚΑ».

Victims of "Bloody Christmas" commemorated.



▪️In #London, the victims of the December 21, 1963 "Bloody Christmas" in #Cyprus against #Turkish people by the EOKA terror organisation were commemorated. pic.twitter.com/GZfbiufmOW — EHA News (@eha_news) December 22, 2021

Μέχρις στιγμής δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε ανακοίνωση της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας ή της Κυβέρνησης.



Πηγή: Sigma Live

