Παράδειγμα προς αποφυγή για οποιονδήποτε δικτάτορα σκεφθεί να ξανακάνει κρατική αεροπειρατεία θέλει να καταστήσει τον Αλεξάντερ Λουκασένκο το Βερολίνο.



«Ό,τι έκανε ο Λουκασένκο δύσκολα θα ξεπεραστεί σε κακοφημία. Εδώ, οι ζωές πάνω από 170 επιβατών τέθηκαν σε κίνδυνο ώστε να συλληφθεί ένας δημοσιογράφος. Αυτή είναι μια τριπλή επίθεση: Μια επίθεση στην ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, μια επίθεση στην ελευθεροτυπία και στους επιβαίνοντες στην πτήση, και πέρασε μια ‘γραμμή’ που η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αφήσει να περάσει έτσι» προειδοποίησε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.



«Οποιοσδήποτε δικτάτορας παίζει με τέτοιες σκέψεις πρέπει να τον κάνουμε να καταλάβει ότι θα πληρώσει πικρό τίμημα» διεμήνυσε χαρακτηριστικά ο γερμανός ΥΠΕΞ.

Με επιβολή περαιτέρω ευρωπαϊκών κυρώσεων απείλησε τη Δευτέρα το καθεστώς της Λευκορωσίας η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση απελευθέρωση του αντιφρονούντος δημοσιογράφου Ρόμαν Προτασέβιτς και της συντρόφου του Σοφία Σαπέγκα. Αναφερόμενη στην αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Αθήνα - Βίλνιους, η κυρία Μέρκελ έκανε λόγο για «άνευ προηγουμένου» συμπεριφορά των λευκορωσικών αρχών.

