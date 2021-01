Το άτεγκτο πρόσωπό του σε θέματα εργασιακής (και όχι μόνο) ηθικής έδειξε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, προειδοποιώντας τους συνεργάτες του να μεταχειρίζονται τους άλλους με σεβασμό κατά την εικονική τελετή ορκωμοσίας τους.

«… Αλλά δεν αστειεύομαι όταν το λέω αυτό. Αν δουλεύετε για μένα και ακούσω ότι δεν σέβεστε άλλο συνάδελφο, μιλάτε υποτιμητικά σε κάποιον, σας υπόσχομαι θα σας απολύσω επί τόπου. Επί τόπου. Όχι ‘αν, και, αλλά’. Όλοι, όλοι δικαιούνται να αντιμετωπίζονται με ευρέπεια και αξιοπρέπεια» διεμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν.

'I will fire you on the spot' - #Biden warns appointees to treat others with #respect during virtual swearing-in ceremony pic.twitter.com/6F2JJ9S0ST