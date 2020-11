Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, μια νίκη που αποτελεί μια ιστορική στροφή για την Αμερική και όλο τον κόσμο έπειτα από τέσσερα χρόνια ρήξεων υπό τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες γεμάτες σασπένς, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής με τουλάχιστον 273 μεγάλους εκλέκτορες, χάρη σε μια επιτυχία στην πολιτεία-κλειδί της Πενσυλβάνια, σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN, Fox News και οι New York Times. Θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα θα έχει γυναίκα αντιπρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, 56 ετών, που θα είναι επίσης η πρώτη μαύρη που καταλαμβάνει τον θώκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει την ήττα του και είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει να αμφισβητεί τα αποτελέσματα, κάνοντας λόγο για νοθεία, που δεν έχει επαληθευθεί μέχρι τώρα.

Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία μετά τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Ό,τι κι αν πει ο Ντόναλντ Τραμπ, η ημερομηνία μεταβίβασης της εξουσίας αναφέρεται στο Σύνταγμα και είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον πρόεδρο.

Ο Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει στους πολίτες απόψε, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN. Στην πρώτη του δήλωση είπε ότι νιώθει μεγάλη τιμή. «Έχουμε πολλή και δύσκολη δουλειά μπροστά μας, όμως σας υπόσχομαι το εξής: Θα είμαι ένας πρόεδρος για όλους τους Αμερικάνους - είτε με ψηφίσατε είτε όχι.»

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8