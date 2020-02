Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας γίνεται ξανά θέμα συζήτησης στα social media για την παράξενη χειραψία του, αυτή τη φορά με τον Ινδό πρωθυπουργό, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο Νέο Δελχί.

Η σθεναρή και παρατεταμένη χειραψία του Πορτογάλου Πρόεδρου Μαρσέλο Ρέμπελο ντε Σόουζα προς τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι τράβηξε την προσοχή. Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν στους δημοσιογράφους πριν από συνάντηση που είχαν αυτή την εβδομάδα αλλά ο χαιρετισμός τους επεκτάθηκε πολύ πέρα από το επίσημο διπλωματικό πρωτόκολλο. Ωστόσο, όπως φαίνεται ο Ινδός πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την ιδιαίτερη χειραψία!

