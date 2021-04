Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν γνωστός για τα σχόλια του σε επίσημες περιστάσεις. Θα μείνει στην ιστορία και για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του και τις βιτριολικές ατάκες του. Ας θυμηθούμε κάποιες από αυτές που είπε ο πρίγκιπας σε επίσημες επισκέψεις, ταξίδια, δείπνα και όχι μόνο.

- Αναφερόμενος στην στέψη της βασίλισσας, μετά που φόρεσε την κορώνα η σύζυγός του της είπε «Που βρήκες αυτό το καπέλο».

- «Δεν είμαι παρά μια αναθεματισµένη αμοιβάδα. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη τη Βρετανία που δεν µου επιτρέπεται να δώσω το όνομά µου στα παιδιά µου». Όταν η Ελισάβετ ενθρονίστηκε, το 1952, τέθηκε το ερώτημα του ονόματος τού βασιλικού οίκου της. Εκείνος πρότεινε το δικό του (Mountbatten) όμως η γιαγιά της Ελισάβετ, Μαίρη, έθεσε βέτο και έτσι παρέμεινε το Windsor.

-Στην τελετή για την ανεξαρτησία της Κένυας, το 1963, στην οποία ο Φίλιππος εκπροσώπησε τη Βρετανία, τη στιγμή που η βρετανική σημαία επρόκειτο να υποσταλεί, ο Φίλιππος στράφηκε στον ηγέτη της ανεξαρτησίας Γιόμο Κενυάτα και τον ρώτησε: «Είστε σίγουρος ότι θέλετε να προχωρήσουμε μ’ αυτό;»

- Καμία γυναίκα στη Βρετανία δεν ξέρει να μαγειρεύει καλά» είπε σε δημοσιογράφο το 1966.

- Το 1967, ερωτήθηκε αν θα ήθελε να πάει στη Μόσχα για να βοηθήσει στην εκτόνωση των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου. «Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Ρωσία, αν και οι μπάσταρδοι δολοφόνησαν τη μισή μου οικογένεια», απάντησε.

- Το χιούμορ είχε χαρακτηριστεί και «μαύρο» γνωστό αφού το 1988 δήλωσε για τον θάνατο του κάτι πολύ περίεργο. Είχε δηλώσει ότι όταν πεθάνει σε περίπτωση που μετενσαρκωθεί θα ήθελε να επιστρέψει στην γη ως ένας θανατηφόρος ιός για να συμβάλει στην επίλυση του υπερπληθυσμού στον πλανήτη.

- «Όταν ένας άντρας ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου σε μια γυναίκα, τότε είτε είναι καινούριο το αυτοκίνητο ή νέα η σύζυγος» είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του για τον γάμο.

- Σε ταξίδι που έκανε κατά τη δεκαετία του 1980 στην Κίνα, προειδοποίησε βρετανούς φοιτητές: «Θα αποκτήσετε σχιστά μάτια, αν μείνετε πολύ εδώ».

- «Εύχομαι να σπάσει το λαιμό του» είχε πει για έναν φωτογράφο που είχε ανέβει σε δέντρο κατά τη διάρκεια επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας στην Ινδία.

- Το 1993 είπε σε έναν Βρετανό που συνάντησε στην Ουγγαρία: «Δεν μπορεί να είσαστε καιρό εδώ… δεν έχετε κάνει μπάκα».

- «Οι περισσότεροι από εσάς δεν είστε πειρατές;» ρώτησε έναν πλούσιο κάτοικο στα νησιά Cayman το 1994.

- Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Όμπαν της Σκωτίας το 1995 ρώτησε έναν δάσκαλο οδήγησης: «Πώς καταφέρνετε να κρατήσετε τους ιθαγενείς μακριά από το αλκοόλ αρκετό χρόνο ώστε να περάσουν το τεστ οδήγησης;»

- Το 1999, ενώ έκανε περιοδεία σε μια εταιρεία κοντά στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, είδε έναν κακοφτιαγμένο ηλεκτρικό πίνακα. «Μοιάζει να τον έφτιαξε Ινδός», είπε.

- «Φέρτε µου μια μπύρα. Δεν µε νοιάζει τι μάρκα, απλά φέρτε μου μπύρα». Δεν ήταν ατάκα που ακούστηκε σε παμπ αλλά κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στη Ρώμη το 2000, όταν ο Ιταλός πρωθυπουργός Giuliano Amato του προσέφερε μερικά από τα καλύτερα κρασιά της χώρας

- Το 2001 είπε σε ένα 13χρονο αγόρι, που η φιλοδοξία του ήταν να πάει στο διάστημα, πως είναι πολύ χοντρό για να γίνει αστροναύτης.

- Στην περιοδεία του στην Αυστραλία το 2002 ρώτησε έναν Αβοριγίνα αν εξακολουθούν να ρίχνουν δόρατα ο ένας στον άλλον.

- Σ’ ένα ταξίδι του στην Αυστραλία το 1998 ερωτήθηκε από φοιτητή που μόλις είχε επιστρέψει από μια περιοδεία πεζοπορίας στην Παπούα Νέα Γουινέα: «Τα καταφέρατε λοιπόν να μην σας φάνε;»

- Το 2005, για να γιορτάσουν τα 85α γενέθλια του Φιλίππου, δύο βρετανοί ρεπόρτερ, οι Φιλ Ντάμπιρ και Άσλεϊ Ουόλτον, συνέταξαν την ανθολογία με τίτλο «Duke of Hazard: The Wit and Wisdom of Prince Philip» (Ο δούκας του ρίσκου: το πνεύμα και η σοφία του πρίγκιπα Φιλίππου). Τα ανάκτορα του Μπακιγχαμ δεν το διασκέδασαν καθόλου.

