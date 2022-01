Ένας «βασιλιάς» μιας κοινότητας αυτοχθόνων της Νότιας Αφρικής συνελήφθη σήμερα έξω από το προεδρικό μέγαρο της Πρετόριας όπου μέλη της φυλής Χόισαν έχουν φυτέψει δενδρύλλια κάνναβης και κατασκηνώνουν εδώ και τρία χρόνια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Λίγα μέλη της φυλής εγκαταστάθηκαν από το 2018 σε σκηνές, στην πρασιά του προεδρικού μεγάρου, κάτω από το επιβλητικό άγαλμα του Νέλσον Μαντέλα. Ζητούν να αναγνωριστούν επισήμως οι γλώσσες και τα εδάφη τους.

South African police have uprooted several cannabis plants growing near President Cyril Ramaphosa's office in Pretoria.

They belonged to activists from the indigenous Khoisan community, some of whom have camped in the area for three years.https://t.co/ciQ5fVniVM