Πρέσβυς ΗΠΑ στην Κύπρο: Εκτιμούμε τη συνεργασία Ουάσιγκτον - Λευκωσίας ως προς την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν τη συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και κυπριακών αρχών ως προς την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η πρέσβυς των ΗΠΑ στην Κύπρο Τζούλι Φίσερ.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, «τέθηκε σε ισχύ ένας νέος γύρος χαρακτηρισμών κατά φυσικών και νομικών προσώπων-κλειδιά που επιτρέπουν τη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

«Οι ΗΠΑ εκτιμούν ιδιαίτερα την υποστήριξη και τη συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών και των κυπριακών αρχών για τη διασφάλιση του συντονισμού ώστε (οι παραπάνω) να λογοδοτήσουν», σημείωσε η κα Φίσερ σχετικά.

A new round of designations announced against key individuals and entities enabling Russia’s war against Ukraine have taken effect. The US greatly appreciates the support and cooperation between American and Cypriot authorities to ensure coordination to hold them to account. https://t.co/jjEeh0VcIj